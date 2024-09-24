ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд" Общество

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") начинает прием работ на традиционный конкурс детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". В разные годы юные художники рисовали животных, птиц, редкие растения родного края. В этом году тема работ – "Времена года Нижегородской области".

Конкурс проводится с 1 по 25 октября 2024 года, работы принимаются от учащихся 1-4 классов в школах города Кстово и Кстовского муниципального округа. Авторы лучших рисунков получат приглашение на детское представление. Информация о дате, времени и месте мероприятия будет сообщена представителям образовательных учреждений (участников) конкурса.

Конкурс "Чистый взгляд" проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах ее деятельности более десяти лет. Это экологический проект, который не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.