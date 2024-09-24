Работы на проезжей части улицы Советской завершены досрочно за сутки Общество

АО "Теплоэнерго" вечером 28 сентября завершило работы по замене теплосети, связанные с ограничением движения на ул. Советской в районе дома №14. Работы с полным ограничением движения выполнили за сутки, открыв проезд по полосам. Изначально планировалось частично ограничивать движение по двум полосам из четырех в течение 2 недель – до 11 октября. При выполнении капитального ремонта трубопровода с частичным перекрытием двух полос дороги (по направлению в сторону ул. Стрелка) была выявлена необходимость проведения неотложных работ на всем участке тепловой сети – от дома Советская, 14 до дома Советская, 3.

С 22:00 27 сентября до 22:00 28 сентября было ограничено движение на участке. За это время подрядная организация выполнила вскрытие дорожного полотна, земляные работы, проложила новые трубопроводы, выполнила обратную засыпку и восстановление асфальтового покрытия. Теперь завершающий этап работ будет производиться в тротуарной части между домами №14 и №16 по ул. Советской и через дорогу в тротуаре у дома №3.

Полностью сдать участок с благоустройством тротуаров планируется в середине октября. Существенных ограничений движения автомобильного транспорта на данном участке больше вводить не планируется.