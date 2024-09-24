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Спорт

Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета международного форума "Россия - спортивная держава"

30 сентября 2024 13:58  [99] Спорт

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в этом году Россия уже провела ряд крупнейших международных соревнований, таких как "Игры Будущего", "Дети Азии" и "Игры БРИКС". По его словам, Россия является одним из лидеров в плане организации масштабных мероприятий.

"Международный форум "Россия – спортивная держава" обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований. Также Правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке форума. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов", – отметил вице-премьер.  

XII форум "Россия - спортивная держава" в этом году пройдет в столице Республики Башкортостан Уфе с 17 по 19 октября. Символично, что в этом году Уфа отмечает 450-летие со дня основания. Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что участники форума смогут по достоинству оценить гостеприимство этого города. 

"На форуме предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Как раз об этом пойдет речь на очередном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. В развитии спорта необходим комплексный подход. И это станет главной темой пленарного заседания форума", – подчеркнул помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Напомним,что форум "Россия – спортивная держава" проводится с 2009 года. Его принимали Казань (дважды), Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь.

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Теги:
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