Путин подписал указ о призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ. Как сообщается на kremlin.ru
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", — говорится в тексте документа
Помимо этого, глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.
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