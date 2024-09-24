Путин подписал указ о призыве на военную службу Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ. Как сообщается на kremlin.ru , в этом году на военную службу в рамках осеннего призыва будут приняты 133 тысяч человек.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", — говорится в тексте документа

Помимо этого, глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.