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Путин подписал указ о призыве на военную службу

30 сентября 2024 15:10  [106] Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ. Как сообщается на kremlin.ru, в этом году на военную службу в рамках осеннего призыва будут приняты 133 тысяч человек. 

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", — говорится в тексте документа

Помимо этого, глава государства постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок призывной службы.

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Теги:
Армия Владимир Путин
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