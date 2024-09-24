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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала установки по вводу противотурбулентной присадки в 3 регионах

30 сентября 2024 15:17  [113] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировало установки по вводу противотурбулентной присадки на нефтеперекачивающих станциях в Нижегородской, Ивановской и Владимирской областях.

Смонтированное оборудование было произведено филиалом предприятия - Великолукским  заводом "Транснефтемаш".
 
Выполнена модернизация существующих установок с оснащением их стационарными расходными емкостями с увеличенным до 14 куб. м объемом. На магистральных насосных агрегатах НПС также заменены роторы на аналогичное оборудование повышенной производительности, произведенное в России по заказу компании.

Выполненная модернизация повысит энергоэффективность технологических процессов транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Сургут – Полоцк. Использование присадок способствует снижению энергопотребления станций, повышению эксплуатационной надежности и безопасности трубопровода.

Работы были выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть-Верхняя Волга" и производились в плановом режиме с сохранением графика запланированных поставок нефти потребителям.

Более 30 лет ПАО "Транснефть" расширяет возможности в обеспечении безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта и надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов, развивая импортозамещение для нужд отрасли. К настоящему времени достигнута полная независимость от зарубежных поставок в производстве противотурбулентных присадок и оборудования для их ввода в трубопроводы.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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