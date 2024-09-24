Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
30 сентября 2024 16:56  [102] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала оборудование на станции в Нижегородской области
30 сентября 2024 15:38  [137] С Greenplum на RT.Warehouse: Fplus завершил миграцию аналитического хранилища на российское решение от компании TData
30 сентября 2024 15:17  [156] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала установки по вводу противотурбулентной присадки в 3 регионах
30 сентября 2024 12:28  [186] "Ростелеком" ускорил интернет в кузнечихинских новостройках Нижнего Новгорода
30 сентября 2024 09:20  [205] 95% интернет-пользователей читают отзывы перед покупкой
28 сентября 2024 15:53  [635] Нижегородских предпринимателей приглашают для участия в Международном форуме Central Asia Retail Week
27 сентября 2024 16:51  [562] В России станет больше электрозарядных станций 
27 сентября 2024 15:36  [642] Экономическая выгода участников нацпроекта "Производительность труда" составила 8,5 млн рублей
27 сентября 2024 15:22  [579] Более 1200 сотрудников ОМК участвуют в конкурсе "Профессионал - 2024"
27 сентября 2024 11:19  [513] "РУМО" представит на ПМГФ-2024 новое оборудование
Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала оборудование на станции в Нижегородской области

30 сентября 2024 16:56  [102] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило модернизацию установки по вводу противотурбулентной присадки (ПТП) в Нижегородской области, на производственном объекте, обеспечивающем работу магистрального нефтепродуктопровода.

В рамках модернизации установлено оборудование, произведенное Великолукским заводом "Транснефтемаш" - филиалом АО "Транснефть – Верхняя Волга". В частности, смонтированы расходные емкости для ПТП объемом 14 куб. м, что повысит эффективность ввода присадок в процессе транспортировки нефтепродуктов. По завершении монтажа специалисты провели пуско-наладочные работы модернизированной установки.

Производство и установка данного оборудования реализуются в рамках политики импортозамещения ПАО "Транснефть" в целях полного отказа от использования зарубежных компонентов в процессе эксплуатации трубопроводов.

Выполненные мероприятия позволят снизить энергопотребление производственных объектов при транспортировке нефтепродуктов благодаря применению современных технологий введения присадок.

Работы производились в плановом режиме с соблюдением графика поставок дизельного топлива потребителям.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph