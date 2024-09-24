"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала оборудование на станции в Нижегородской области

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило модернизацию установки по вводу противотурбулентной присадки (ПТП) в Нижегородской области, на производственном объекте, обеспечивающем работу магистрального нефтепродуктопровода.
В рамках модернизации установлено оборудование, произведенное Великолукским заводом "Транснефтемаш" - филиалом АО "Транснефть – Верхняя Волга". В частности, смонтированы расходные емкости для ПТП объемом 14 куб. м, что повысит эффективность ввода присадок в процессе транспортировки нефтепродуктов. По завершении монтажа специалисты провели пуско-наладочные работы модернизированной установки.
Производство и установка данного оборудования реализуются в рамках политики импортозамещения ПАО "Транснефть" в целях полного отказа от использования зарубежных компонентов в процессе эксплуатации трубопроводов.
Выполненные мероприятия позволят снизить энергопотребление производственных объектов при транспортировке нефтепродуктов благодаря применению современных технологий введения присадок.
Работы производились в плановом режиме с соблюдением графика поставок дизельного топлива потребителям.
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