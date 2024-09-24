Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2024 17:00  [89] Суд приговорил обвиняемого в покушении на Захара Прилепина к пожизненному сроку
30 сентября 2024 16:32  [135] Досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей
30 сентября 2024 16:02  [134] Зона ожидания для маломобильных пассажиров открылась на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде
30 сентября 2024 15:10  [149] Путин подписал указ о призыве на военную службу
30 сентября 2024 13:40  [248] Маршрут Т-18 изменится в Нижнем Новгороде с 1 октября
30 сентября 2024 12:13  [200] Работы на проезжей части улицы Советской завершены досрочно за сутки
30 сентября 2024 12:04  [212] Дом народного единства передал еще один автомобиль в зону СВО
30 сентября 2024 11:52  [442] ГУММиД считает логичным продлить линию метро до ТРЦ "Фантастика" в Нижнем Новгороде
30 сентября 2024 11:43  [191] ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" объявляет старт конкурса "Чистый взгляд"
30 сентября 2024 10:43  [252] Электронные инфостенды для пассажиров установили в аэропорту Нижнего Новгорода
Общество

Досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей

30 сентября 2024 16:32  [135] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" начало досрочно подавать тепло в больницы, детские сады и другие социальные учреждения Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день отопление уже получают более двух десятков социальных учреждений в зоне ответственности предприятия. Среди них Нижегородская специализированная кардиохирургическая клиническая больница, Областная специализированная клиническая инфекционная больница № 9, Нижегородская детская областная клиническая больница, детский санаторий "Ройка", дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый город".

Согласно постановлению администрации города, отопительный период 2024-2025 годов стартует в Нижнем Новгороде с 1 октября. Весь теплосетевой комплекс Нижнего Новгорода до 15 сентября прошел пробные пуски тепла, после которых системы отопления остаются заполненными сетевой водой и находятся под избыточным давлением, чтобы со стартом отопительного сезона обеспечить максимально быстрый прогрев.

АО "Теплоэнерго" параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы в районах своего присутствия. В приоритете участки, имевшие наибольшее количество повреждений за отопительный сезон 2023-2024 г. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Основной объем работ выполняется до старта отопительного периода, но АО "Теплоэнерго" продолжит обновление сетей и после его начала – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Для этого применяются отработанные временные схемы теплоснабжения, которые позволяют обеспечить подачу тепла потребителям. 

Напомним, в 2024 году в Нижнему Новгороде с 7 по 20 мая в связи с длительным похолоданием возобновлялся отопительный период. В связи с этим все графики плановых работ по подготовке источников к зиме были оперативно скорректированы, регламентные остановы источников перенесены на более поздние сроки, как и многие работы на тепловых сетях. Несмотря на это, все мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду завершены предприятием в срок.  

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Социальная сфера Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph