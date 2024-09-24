Досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей Общество

Фото: "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" начало досрочно подавать тепло в больницы, детские сады и другие социальные учреждения Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день отопление уже получают более двух десятков социальных учреждений в зоне ответственности предприятия. Среди них Нижегородская специализированная кардиохирургическая клиническая больница, Областная специализированная клиническая инфекционная больница № 9, Нижегородская детская областная клиническая больница, детский санаторий "Ройка", дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый город".

Согласно постановлению администрации города, отопительный период 2024-2025 годов стартует в Нижнем Новгороде с 1 октября. Весь теплосетевой комплекс Нижнего Новгорода до 15 сентября прошел пробные пуски тепла, после которых системы отопления остаются заполненными сетевой водой и находятся под избыточным давлением, чтобы со стартом отопительного сезона обеспечить максимально быстрый прогрев.

АО "Теплоэнерго" параллельно продолжает работы по реализации ремонтной программы в районах своего присутствия. В приоритете участки, имевшие наибольшее количество повреждений за отопительный сезон 2023-2024 г. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Основной объем работ выполняется до старта отопительного периода, но АО "Теплоэнерго" продолжит обновление сетей и после его начала – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Для этого применяются отработанные временные схемы теплоснабжения, которые позволяют обеспечить подачу тепла потребителям.

Напомним, в 2024 году в Нижнему Новгороде с 7 по 20 мая в связи с длительным похолоданием возобновлялся отопительный период. В связи с этим все графики плановых работ по подготовке источников к зиме были оперативно скорректированы, регламентные остановы источников перенесены на более поздние сроки, как и многие работы на тепловых сетях. Несмотря на это, все мероприятия по подготовке к новому отопительному периоду завершены предприятием в срок.