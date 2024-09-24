Стартовал второй этап конкурса «Волонтёрское движение «За русский!» Общество

30 сентября стартовал второй этап конкурса «Волонтёрское движение “За Русский!”». Это совместный проект Россотрудничества и ННГУ. Его цель - популяризация русского языка и русской культуры за рубежом. На втором этапе проверяются профессиональные компетенции участников - их творческие работы по теме конкурса, сообщает пресс-служба Университета Лобачевского.

Во второй этап конкурса прошли 100 участников, среди которых - российские и иностранные студенты вузов России, обучающиеся по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», а также студенты Российско-Армянского (Славянского) университета, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина, Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Проект вызвал интерес у студентов из 80 городов России и мира. Это представители 57 вузов. На первом этапе участники готовили видеопортфолио, в которых рассказывали о себе, своём опыте и мотивах участия в волонтёрском движении. На сайте конкурса зарегистрировались свыше 400 человек из 11 стран.

«Участники прислали более 250 видеопортфолио, которые мы тщательно отсмотрели, они были очень разные. Можно отметить работы, где ребята не только рассказали о своих достижениях, но и проявили артистизм, читали стихи. Замечательно, что конкурс объединил студентов, влюблённых в русский язык, из разных стран», - отметила профессор кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, научный консультант конкурса Ирина Юхнова.

По итогам второго этапа будут отобраны 50 финалистов. Они соберутся на образовательный интенсив в Москве, где пройдут обучение у ведущих преподавателей-русистов и сертифицированных тренеров Российского союза молодёжи. Завершится проект церемонией награждения победителей и финалистов конкурса. 30 лучших студентов отправятся на стажировку за рубеж, чтобы принять участие в мероприятиях по русскому языку и русской культуре с представительствами Россотрудничества.