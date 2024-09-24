Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2024 17:51  [22] Ярмарка НХП "Секреты мастеров" откроется в Нижнем Новгороде в октябре
30 сентября 2024 17:00  [93] Суд приговорил обвиняемого в покушении на Захара Прилепина к пожизненному сроку
30 сентября 2024 16:32  [140] Досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей
30 сентября 2024 16:02  [141] Зона ожидания для маломобильных пассажиров открылась на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде
30 сентября 2024 15:10  [154] Путин подписал указ о призыве на военную службу
30 сентября 2024 14:53  [1] Стартовал второй этап конкурса «Волонтёрское движение «За русский!»
30 сентября 2024 13:40  [257] Маршрут Т-18 изменится в Нижнем Новгороде с 1 октября
30 сентября 2024 12:13  [202] Работы на проезжей части улицы Советской завершены досрочно за сутки
30 сентября 2024 12:04  [214] Дом народного единства передал еще один автомобиль в зону СВО
30 сентября 2024 11:52  [446] ГУММиД считает логичным продлить линию метро до ТРЦ "Фантастика" в Нижнем Новгороде
Общество

Стартовал второй этап конкурса «Волонтёрское движение «За русский!»

30 сентября 2024 14:53  [1] Общество

30 сентября стартовал второй этап конкурса «Волонтёрское движение “За Русский!”». Это совместный проект Россотрудничества и ННГУ. Его цель - популяризация русского языка и русской культуры за рубежом. На втором этапе проверяются профессиональные компетенции участников - их творческие работы по теме конкурса, сообщает пресс-служба Университета Лобачевского.

Во второй этап конкурса прошли 100 участников, среди которых - российские и иностранные студенты вузов России, обучающиеся по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», а также студенты Российско-Армянского (Славянского) университета, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина, Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Проект вызвал интерес у студентов из 80 городов России и мира. Это представители 57 вузов. На первом этапе участники готовили видеопортфолио, в которых рассказывали о себе, своём опыте и мотивах участия в волонтёрском движении. На сайте конкурса зарегистрировались свыше 400 человек из 11 стран.
«Участники прислали более 250 видеопортфолио, которые мы тщательно отсмотрели, они были очень разные. Можно отметить работы, где ребята не только рассказали о своих достижениях, но и проявили артистизм, читали стихи. Замечательно, что конкурс объединил студентов, влюблённых в русский язык, из разных стран», - отметила профессор кафедры русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, научный консультант конкурса Ирина Юхнова.
По итогам второго этапа будут отобраны 50 финалистов. Они соберутся на образовательный интенсив в Москве, где пройдут обучение у ведущих преподавателей-русистов и сертифицированных тренеров Российского союза молодёжи. Завершится проект церемонией награждения победителей и финалистов конкурса. 30 лучших студентов отправятся на стажировку за рубеж, чтобы принять участие в мероприятиях по русскому языку и русской культуре с представительствами Россотрудничества.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph