Энергетики Эн+ обменялись в Нижнем Новгороде лучшими практиками по вопросам повышения эффективности обучения персонала Общество

Координационный совет директоров подразделений Эн+ состоялся в Нижнем Новгороде на базе предприятий "Волгаэнерго". Двухдневное совещание с выездом на производственные площадки посвятили нескольким одинаково значимым для каждого темам: привлечение кадров, повышение качества обучения сотрудников, работа с экономическими вызовами 2025 года.

"Персонал для нас – один из главных аспектов деятельности в настоящий момент. От профессионализма персонала зависит надежность и эффективность работы. Сегодня мы большое внимание уделяем обучению сотрудников, безопасности труда на производстве, оценке общего климата в коллективе", - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

На площадке Автозаводской ТЭЦ гостям из других городов демонстрируют ноу-хау нижегородских энергетиков – учебный полигон, позволяющий на практике отрабатывать более 20 различных рабочих сценариев. Для этих целей отлично подошел выведенный из эксплуатации цех: оборудование, не используемое в производстве, оказалось прекрасным тренажером.

"На нашем полигоне возведены эталонные леса для работы на высоте, можно тренировать навыки действий в ограниченно-замкнутом пространстве, спасение пострадавшего от удара электрическим током. А отдельная наша гордость – VR-тренажер. Мы долго думали, как цифровизовать обучение персонала, сделать его интересным для молодых стажеров, добавить геймификации. В итоге получилось 10 сценариев, в том числе тушение пожара и тренировка навыков оказания первой помощи. А такого сценария, как безопасный путь до места работы в зимнее время, нет пока еще ни на одном предприятии", - поделилась менеджер направления по развитию бизнес-системы Автозаводской ТЭЦ Евгения Гусева.

Важность таких учебных полигонов трудно переоценить. Зачастую в учебных центрах, куда направляют сотрудников, даются только теоретические навыки, а практику приходится отрабатывать уже на реальном оборудовании. За счет полигонов удастся существенно повысить качество обучения и безопасность труда.

Коллеги из других городов идею оценили и выразили желание ее тиражировать. А руководство Автозаводской ТЭЦ, в свою очередь, готово оказать методическую поддержку коллегам из других предприятий Эн+.

"Такие учебные полигоны должны быть на каждом объекте для отработки действий персонала в разных ситуациях, а также для своей личной подготовки. Работники и специалисты в большой энергетике всегда отличались профессионализмом, который и оттачивался в тренировочном процессе: первично теоретически в учебных классах, затем - практически на подобных полигонах. Все, кто участвовал в создании полигона на Автозаводской ТЭЦ, молодцы, так держать! Будем перенимать их опыт", - отметил после презентации директор ОП ООО "ЕвроСибЭнерго-Кубань" (входит в холдинг Эн+) Вячеслав Солохин.

Пока обучение на полигоне ведется группами по 10 человек. Сначала – вводные установки, затем инструктор сам показывает правильное выполнение действий, и только потом упражнение выполняет участник. В планах - увеличивать количество полигонов на предприятиях и обучать на них всех сотрудников предприятий группы компаний.