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Общество

Глеб Никитин: "Люди старшего возраста не понаслышке знают, что такое самоотверженный труд, готовность прийти на помощь"

01 октября 2024 07:42  [122] Общество

Губернатор Нижегородской области направил обращение к нижегородцам ко Дню пожилого человека.

"День пожилого человека даёт нам возможность ещё раз подчеркнуть важность старших поколений в истории региона и страны в целом. К счастью, рядом с нами сегодня живут представители поколения победителей, чей ратный и мирный труд позволил достичь Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря им была задана очень высокая планка, позволившая совершить немало прорывов в самых разных отраслях. Люди старшего возраста не понаслышке знают, что такое самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, умение работать в команде. Этот опыт является примером для новых поколений, он вдохновляет и мотивирует", - отметил глава региона.

"Представители старших поколений активно участвуют в общественной жизни, например, волонтёры "серебряного возраста". Эти люди - прекрасный пример того, как неравнодушие и вовлечённость в общие задачи помогают сохранить здоровье и обеспечить долголетие. Особого уважения достойны бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, помогающие своим детям и внукам растить уже их детей. Всегда здорово, когда семья объединяет несколько поколений, живущих в согласии и дружбе", - добавил губернатор.

"В День пожилого человека также хочется поблагодарить и всех, кто постоянно помогает пожилым людям, нуждающимся в особой заботе. Это социальные работники, медики, волонтёры – люди, которые ежедневно делают наш мир лучше, наполняют его добром и сердечным теплом! Всем, кто причисляет себя к пожилым людям, желаю здоровья и долголетия! Пусть никогда не покидает вас активность и жизнелюбие!" - сказал в заключение Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Пенсионеры Праздники
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