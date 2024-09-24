Глеб Никитин: "Люди старшего возраста не понаслышке знают, что такое самоотверженный труд, готовность прийти на помощь" Общество

Губернатор Нижегородской области направил обращение к нижегородцам ко Дню пожилого человека.

"День пожилого человека даёт нам возможность ещё раз подчеркнуть важность старших поколений в истории региона и страны в целом. К счастью, рядом с нами сегодня живут представители поколения победителей, чей ратный и мирный труд позволил достичь Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря им была задана очень высокая планка, позволившая совершить немало прорывов в самых разных отраслях. Люди старшего возраста не понаслышке знают, что такое самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, умение работать в команде. Этот опыт является примером для новых поколений, он вдохновляет и мотивирует", - отметил глава региона.

"Представители старших поколений активно участвуют в общественной жизни, например, волонтёры "серебряного возраста". Эти люди - прекрасный пример того, как неравнодушие и вовлечённость в общие задачи помогают сохранить здоровье и обеспечить долголетие. Особого уважения достойны бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, помогающие своим детям и внукам растить уже их детей. Всегда здорово, когда семья объединяет несколько поколений, живущих в согласии и дружбе", - добавил губернатор.

"В День пожилого человека также хочется поблагодарить и всех, кто постоянно помогает пожилым людям, нуждающимся в особой заботе. Это социальные работники, медики, волонтёры – люди, которые ежедневно делают наш мир лучше, наполняют его добром и сердечным теплом! Всем, кто причисляет себя к пожилым людям, желаю здоровья и долголетия! Пусть никогда не покидает вас активность и жизнелюбие!" - сказал в заключение Глеб Никитин.