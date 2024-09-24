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Общество

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы поднят с 1 октября на 70-85%

01 октября 2024 08:44  [64] Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырос на 70-85% в рамках первого этапа индексации. С 1 января 2025 года сбор вырастет ещё на 10-20%. Индексацию будут проводить каждый год.

Утилизационный сбор — это налог, который импортёры и производители должны уплачивать за каждое произведённое или ввезённое на территорию страны транспортное средство.

При этом сумма утильсбора на транспортные средства, ввезённые в Россию до 1 октября текущего года, будет рассчитываться по предыдущим коэффициентам (если импортёры подали документы в таможенные органы не позднее 15 октября текущего года.

Напомним, все производители продающихся в России машин обязаны платить утильсбор согласно требованию Всемирной торговой организации (ВТО). Но российским компаниям сбор компенсируют через субсидии — это даёт им определенное преимущество.

Базовая ставка и коэффициенты утильсбора зависят от характеристик автомобиля и категории плательщика: например, для машины с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, ввезённого с целью продажи, размер сбора составляет 300-600 рублей.

Физлица, которые приобрели один автомобиль за год с объёмом двигателя до 3 литров, оплатили таможенные пошлины и не планируют продавать машину в ближайший год, также смогут рассчитывать на льготный тариф.

Для авто с объёмом двигателя свыше 3 литров, а также гибридов и электромобилей для личного пользования, коэффициенты сбора вырастут в 2 раза.

Все повышения утильсборов отразятся на стоимости автомобилей, рассказал телеканалу "360" вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

"Любое повышение повлечёт за собой повышение стоимости. Это, наверное, коснётся даже тех автомобилей, которые производятся у нас. [...] Все потихоньку сделают повышение, ссылаясь на какие-то нормы, законы", — отметил эксперт.

К тому же, по его словам, рынок "бэушных" машин в России довольно дорогой, особенно это касается авто, которые не производят на территории страны.

По мнению автоэксперта, в связи с антироссийскими санкциями в ближайшее время на отечественный рынок никто заходить не будет.

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Теги:
Автомобили Автопром Налоги
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