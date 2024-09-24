Всероссийский День беременных пройдет 7 октября. Впервые он был проведен в формате акции в 2022 году в 16 регионах РФ, а в прошлом году День беременных был объявлен общероссийским.
Этот день получил поддержку президента России Владимира Путина. Целью нового праздника является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, а также повышения статуса беременных женщин, увеличения рождаемости, сохранения сложных беременностей, снижения количества абортов и осложнений, связанных с ними.
Проведение праздничных мероприятий в честь Дня беременных являются важной составляющей национального проекта "Демография".
Одно из ключевых направлений повышения рождаемости – всесторонняя поддержка женщины в период беременности. Все о Дне беременных можно узнать на портале ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ.
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