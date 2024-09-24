Нижегородский производитель пластмассы увеличил выпуск на 30% благодаря займу ФРП Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дзержинское ООО "Пластматика" увеличило выпуск полимерной тары на 30% благодаря использованию льготного кредита регионального Фонда развития промышленности (ФРП).

"Фонд развития промышленности Нижегородской области помогает региональным предприятиям увеличивать объемы продукции, запускать производства новых линеек товаров, в том числе импортозамещающих. Так, компания "Пластматика" приобрела новое высокотехнологичное оборудование на сумму около 100 миллионов рублей. При этом половину суммы – 50 миллионов рублей – выдал в виде льготного займа областной ФРП. Обновление позволило предприятию увеличить объем производства логистической полимерной тары до 500 тысяч штук в год", – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Продукция используется для предотвращения повреждений товаров при транспортировке, работах, связанных с погрузкой и разгрузкой, при складировании и хранении.

По словам генерального директора ООО "Пластматика" Дениса Дикина, сейчас новое оборудование предприятия загружено на 100%. Он добавил, что дооснащение позволило не только нарастить производственные мощности, но и значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции под требования крупных заказчиков. Благодаря поддержке ФРП предприятие внедрило дополнительные технологии и оптимизировало производственные процессы, что позволило сократить время на изготовление изделий и улучшить их качество.

Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что предприятия региона активно участвуют в программах льготного финансирования. За все время работы фонда на территории Нижегородской области поддержано уже 174 проекта на сумму более 28 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности Нижегородской области вошел в ТОП-5 фондов России.