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Происшествия

Школьнице из Сормова грозит до 15 лет за распространение наркотиков

01 октября 2024 09:28  [112] Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода зафиксирован случай вовлечения в распространение наркотиков 11-классницы. Девушку задержали на улице Культуры.

В ходе обыска по месту жительства школьницы полицейские обнаружили и изъяли 17 свёртков с синтетическим наркотиком, плитку с растительным веществом, электронные весы, зип-пакеты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Максимальное наказание,к которое грозит несовершеннолетней, - лишение свободы на срок до 15 лет.

В полиции уточнили, что ранее девушка не состояла на учёте в ПДН и не была судима.

Сотрудники ведомства обращаются к родителям несовершеннолетних подростков с просьбой обращать внимание на поведение и внешний вид детей, чтобы вовремя распознать пагубное пристрастие.

Среди возможных внешних признаков отличают бледность кожи, расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза, замедленная или, наоборот, очень быстрая речь, сухие потрескавшиеся губы, беспричинное слезотечение, насморк, потеря аппетита, похудание, нарушение координации движений. Эти признаки не обязательно указывают на употребление запрещённых веществ, но сигнализируют об определённых проблемах со здоровьем, которые может установить специалист.

Есть и очевидные признаки того, что ребёнок потребляет или распространяет наркотики: следы от уколов на руках; непонятные запахи от одежды; появление среди вещей шприцев, игл, таблеток, капсул, маленьких пакетиков с порошком или травяным содержимым, фольги, пузырьков из-под лекарств, пипеток со следами нагара.

До наступления совершеннолетия именно родители несут ответственность за своих детей. При совершении правонарушений несовершеннолетними на родителей оформят "административку" по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями... обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона), оставить интернет-обращение либо обратиться в ближайший отдел полиции.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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