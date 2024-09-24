Все автобусы маршрута Т-24 проверили после высадки подростков на мосту Общество

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода привлекли к ответственности водителя маршрутки №24, высадившего двух школьников из автобуса на Канавинском мосту.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в соцсетях появилось видео из салона маршрутного такси, водитель которого высадил двух подростков за неоплату проезда. очевидцы рассказали, что ребята вошли на заднюю площадку переполненного автобуса и просто не успели провести оплату и даже объяснить что-то водителю: тот остановил машину на мосту и потребовал от школьников выйти.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошёл в сентябре в автобусе маршрута № Т-24. Школьники находились в задней части салона транспортного средства и собирались оплатить проезд при помощи мобильного телефона, но из-за переполненности не смогли оперативно пробраться на переднюю площадку. На середине Канавинского моста водитель остановился и высадил их.

Сотрудники отдела технического надзора ГИБДД установили личность водителя. В отношении 48-летнего мужчины составлен административный материал за нарушение правил перевозки людей, его оштрафовали на 500 рублей.

Кроме того, были проверены все автобусы, работающие на маршруте № Т-24. В итоге было выявлено 10 нарушений ПДД и эксплуатации транспорта.

Полицейские составили шесть административных материалов за управление транспортным средством при наличии неисправностей (штраф 500 рублей); три материала за управление транспортным средством без диагностической карты (штраф 2000 рублей); один материал непристёгнутый ремень (штраф 1000 рублей).

Напомним, в 2021 году вступили в силу правила, которые запрещают высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей и подростков до 16 лет без сопровождения взрослых в случаях, когда это подвергает опасности жизнь и здоровье ребёнка. Согласно подписанному президентом закону, административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса безбилетников младше 16 лет распространяется на водителей и кондукторов. Для водителя штраф будет составлять 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч.