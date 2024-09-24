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Политика

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

01 октября 2024 10:25  [61] Политика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщает Минфин РФ.

Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в 2025-2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5-2,8 % и в дальнейшем рост продолжится темпом около 3,0-3,2 % (2028-2030 годах) – то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году (+ 11,6 % к 2024 году). 

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития.

На мероприятия Нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019–2024 гг. Нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза. В бюджетной трехлетке на финансирование новых Нацпроектов предусмотрено в 2025–2027  гг. 5,7 трлн рублей, 6,2 трлн рублей и 6,3 трлн рублей, соответственно.

Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. На раздел "Социальная политика" в проекте бюджета заложено в 2025 году – 6,4 трлн рублей, в 2026 году – 7,19 трлн рублей, в 2027 году – 7,24 трлн рублей.

С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

Особое внимание государством уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению Президента РФ выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 млн человек. 

Около 1,7 трлн рублей предусмотрено с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года. В том числе учтена выплата остатка средств маткапитала если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Более 1,7 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с 3-мя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что удостоверения единого образца начали выдавать многодетным семья в Нижегородской области.

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