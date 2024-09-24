Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2024 11:58  [52] Владимир Путин поручил ввести "период охлаждения" для борьбы с мошенниками
01 октября 2024 11:45  [93] Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове
01 октября 2024 11:29  [91] 80 станций для контроля качества воздуха появится в Нижегородской области
01 октября 2024 11:20  [96] Нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске
01 октября 2024 10:59  [108] Страховые и социальные пенсии проиндексируют в 2025 году на 7-14%
01 октября 2024 10:47  [117] Ремонт участка арзамасской трассы завершился в Нижегородской области
01 октября 2024 10:32  [123] Законопроект о передаче пенсионных баллов будет внесен в Госдуму
01 октября 2024 10:15  [124] Всероссийский День беременных пройдет 7 октября
01 октября 2024 09:51  [206] Все автобусы маршрута Т-24 проверили после высадки подростков на мосту
01 октября 2024 09:00  [132] Евгений Люлин: "Постоянное внимание к проблемам старшего поколения является важнейшими задачами государства и общества"
Общество

Нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске

01 октября 2024 11:20  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Волонтеры нижегородского Дома народного единства продолжают работать в Харцызске, сообщает nnov.kp.ru.

Как рассказал руководитель волонтерского центра Дома народного единства Сергей Ташкинов, Харцызск и Иловайск очень спокойные территории. "Нижегородцы желают им только процветания, чтобы молодежь спокойно жила и работала", - добавил он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отмечает, что в Харцызске фактически удалось выполнить "пятилетку" за два с половиной года. Нижегородская область, взяв шефство над этим регионом Донецкой народной республики, помогла восстановить необходимую инфраструктуру: объекты тепло- и водоснабжения, социальные объекты, оказала содействие в благоустройстве общественных пространств.

Подробнее о проведении Дня российского флага в Харцызске и о помощи Нижегородской области этому региону ДНР можно узнать на нижегородском radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры ДНР Дом народного единства
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph