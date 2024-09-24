Нижегородские волонтеры продолжают работать в Харцызске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Волонтеры нижегородского Дома народного единства продолжают работать в Харцызске, сообщает nnov.kp.ru.

Как рассказал руководитель волонтерского центра Дома народного единства Сергей Ташкинов, Харцызск и Иловайск очень спокойные территории. "Нижегородцы желают им только процветания, чтобы молодежь спокойно жила и работала", - добавил он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отмечает, что в Харцызске фактически удалось выполнить "пятилетку" за два с половиной года. Нижегородская область, взяв шефство над этим регионом Донецкой народной республики, помогла восстановить необходимую инфраструктуру: объекты тепло- и водоснабжения, социальные объекты, оказала содействие в благоустройстве общественных пространств.

Подробнее о проведении Дня российского флага в Харцызске и о помощи Нижегородской области этому региону ДНР можно узнать на нижегородском radiokp.ru.

Ранее сообщалось, что очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск.