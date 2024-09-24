80 станций для контроля качества воздуха появится в Нижегородской области Общество

80 малогабаритных станций контроля качества воздуха появится в Нижегородской области до конца 2024 года. Проект реализует компания МТС.

Проект стартовал в 2022 году, тогда в Нижнем Новгороде были установлены пять постов для мониторинга загрязняющих веществ около промышленных предприятий и загруженных автомобильных дорог. Мониторинг осуществляется на базе интернете вещей. Такая технология позволяет оперативно выявлять аномалии, определять момент выброса и концентрацию загрязняющего вещества в конкретной локации, а также даст возможность прогнозировать рассеивание с помощью искусственного интеллекта.

IT-платформа собирает данные о состоянии окружающей среды из различных источников, а также оборудования, размещаемого на базовых станциях оператора. Система в режиме реального времени отслеживает концентрацию веществ в воздухе и метеорологические свойства такие, как температура, влажность и атмосферное давление.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, в этом году также планируется запуск проекта по мониторингу водных объектов. "Эти инициативы позволят Нижегородской области стать одним из лидеров в России по использованию передовых технологий для мониторинга состояния окружающей среды, создавая более здоровую среду для жизни и работы в регионе", - добавил Андрей Белов.