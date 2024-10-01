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Бизнес

Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на октябрь 2024 года

01 октября 2024 15:29  [115] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя на октябрь 2024 года.  Как сообщает пресс-служба организации, он поможет разобраться в датах отчетов и уплаты сборов. Отмечается, что вся работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

- до 3 октября организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление о суммах НДФЛ за сотрудников за период с 23 по 30 сентября, а до 5 октября уплачивают его (если в это время были выплаты).

- до 15 октября организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР «на травматизм» за сентябрь.

- до 21 октября импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за сентябрь.

- до 25 октября ИП на ОСН направляют уведомление для ЕНП о сумме НДФЛ за себя за 9 месяцев;

- организации и ИП на УСН направляют уведомление для ЕНП о сумме аванса за 9 месяцев.

- организации и ИП с сотрудниками сдают:

1. Расчет по страховым взносам в налоговую за 9 месяцев (поэтому можно не подавать персонифицированные сведения и не указывать суммы взносов в уведомлении для ЕНП).

2. Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев.

3. Уведомление для ЕНП о суммах НДФЛ за период с 1 по 22 октября и суммах страховых взносов в налоговую за сентябрь.

4. Сведения по страховым взносам «на травматизм» в СФР (ЕФС-1).

- организации, имеющие транспорт/недвижимость, направляют уведомление для ЕНП о суммах авансов по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество по кадастровой стоимости;

- организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, сдают декларацию по водному налогу за III квартал;

- организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

- организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль;

- производители подакцизных товаров сдают декларацию;

- организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за сентябрь;

- организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили в III квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, сдают в налоговую отчет об операциях с ними.

- до 28 октября уплачивают ИП на ОСН - НДФЛ за себя за 9 месяцев;

- организации, имеющие недвижимость, транспорт и водные объекты – аванс за III квартал по налогу на имущество организаций/земельному/транспортному/водному налогу;

- организации и ИП на УСН – аванс за III квартал;

- организации и ИП на ОСН и ЕСХН – 1/3 НДС за III квартал (если не используется освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

- организации на ОСН – аванс по налогу на прибыль;

- организации и ИП, привлекающие сотрудников – страховые взносы в налоговую за сентябрь и НДФЛ за период с 01.07.2024 по 22.07.2024;

- производители подакцизных товаров – акцизы;

- самозанятые – налог на профдоход за сентябрь.

- до 1 ноября организации и ИП с сотрудниками могут подать заявление в СФР об установлении скидки по взносам на травматизм – показатели на 2025 год утверждены.

Сервис Календарь предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail. Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.

 

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Теги:
МСП Нацпроект Предприниматели
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