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Экономика

Пять фермерских хозяйств в Нижегородской области получили гранты на 135 млн рублей

01 октября 2024 18:42  [103] Экономика

Фото: Telegram-канал минсельхоза Нижегородской области

Правительство региона предоставило гранты на 135 млн рублей пяти фермерским хозяйствам в Нижегородской области на развитие молочных производств. Об этом сообщили в нижегородском Минсельхозе.

Так, фермер Екатерина Бахтина из Шарангского округа получила грант в 28,9 млн рублей на строительство роботизированной фермы, а Татьяна Горшкова из Перевозского округа - грант в размере 15 млн рублей на строительство животноводческого двора.

Фермерские хозяйства Нины Лизуновой из Шатковского округа и Сергея Железцова из Лысковского округа получили гранты на создание производств по переработке молока – 10,7 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.

Фермеру Фахрату Байрамову из Богородского округа предоставлен грант в размере 13,8 млн рублей на проведение капремонта объекта по переработке молока.

Помимо этого, грант в размере 25 млн рублей также был предоставлен ООО "Горизонт" из Перевозского округа на строительство трех зернохранилищ и еще один грант в 11,2 млн рублей - сельскохозяйственному кооперативу "Дары Воротынца" из Воротынского округа на покупку овощехранилища и оборудования для упаковки овощей.

Напомним, балахнинские фермеры расширили бизнес благодаря соцконтракту.

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Теги:
АПК Субсидии
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