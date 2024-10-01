Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги"

Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровления Волги".
Как сообщил заместитель главы Минприроды России Максим Корольков, работы по федеральному проекту "Оздоровление Волги" в регионах еще продолжаются. Региональным властям поручено активно и качественно выполнять необходимые работы.
По словам Максима Королькова, в Нижегородской области власти сделали процесс аудита работ максимально прозрачным, при участии общественных движений (в том числе, из "Российского экологического движения").
Отмечается, что губернатор области Глеб Никитин лично принимал участие в разработке "дорожной карты" проекта.
"Когда есть вовлеченность руководителей региона — проблемы решаются", - подчеркнул замглавы Минприроды РФ.
После проведенных проверок контрольные органы и общественники обнаружили ряд недочетов, которые необходимо исправить. Среди них — нехватка кадров, необходимость ввода отечественного оборудования в рабочий процесс, недостаточная мощность объектов.
В связи с этим, экоактивисты из РЭД намерены изложить существующие проблемы в письме вице-премьеру правительства России Дмитрию Патрушеву и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, который возглавляет комиссию "Экологическое благополучие" в Госсовете.
Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания начали проверку очистных сооружений в регионе.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+