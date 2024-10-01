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Общество

Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги"

01 октября 2024 18:23  [121] Общество

Нижегородскую область отметили за реализацию федерального проекта "Оздоровления Волги".

Как сообщил заместитель главы Минприроды России Максим Корольков, работы по федеральному проекту "Оздоровление Волги" в регионах еще продолжаются. Региональным властям поручено активно и качественно выполнять необходимые работы.

По словам Максима Королькова, в Нижегородской области власти сделали процесс аудита работ максимально прозрачным, при участии общественных движений (в том числе, из "Российского экологического движения").

Отмечается, что губернатор области Глеб Никитин лично принимал участие в разработке "дорожной карты" проекта.

"Когда есть вовлеченность руководителей региона — проблемы решаются", - подчеркнул замглавы Минприроды РФ.

После проведенных проверок контрольные органы и общественники обнаружили ряд недочетов, которые необходимо исправить. Среди них — нехватка кадров, необходимость ввода отечественного оборудования в рабочий процесс, недостаточная мощность объектов.

В связи с этим, экоактивисты из РЭД намерены изложить существующие проблемы в письме вице-премьеру правительства России Дмитрию Патрушеву и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, который возглавляет комиссию "Экологическое благополучие" в Госсовете.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания начали проверку очистных сооружений в регионе.

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Теги:
Нацпроект Экология
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