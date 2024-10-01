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Общество

"Теплоэнерго" 1 октября обеспечило теплом более половины школ и детсадов Нижнего Новгорода

01 октября 2024 19:37  [41] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

К 16:00 первого дня отопительного сезона 2024-2025 годов, 1 октября, АО "Теплоэнерго" обеспечило теплом 2760 объектов в зоне своей ответственности. Тепло начало поступать в 2406 жилых домов, подключенных к сетям предприятия, в 60% детских садов и более 50% школ. 

В связи с выходом постановления администрации Нижнего Новгорода о начале отопительного сезона все источники теплоснабжения с сегодняшнего дня переводятся на зимние режимы работы. Предварительно в сентябре были проведены пробные протапливания отопительных систем, после чего они остались заполненными сетевой водой и под избыточным давлением, чтобы обеспечить своевременную подачу теплоносителя всем потребителям на границу раздела – до стены зданий. 

Напомним, что в начале отопительного сезона отводится две недели на пуско-наладочный период, в течение которых домоуправляющие организации осуществляют регулировку внутридомовых параметров отопительных систем зданий. В этом году постановление о начале отопительного сезона в городе было выпущено до достижения предписанного Правилами 5-дневного периода среднесуточных температур наружного воздуха ниже 8 градусов, чтобы успеть провести регулировочные работы до установления по-настоящему холодной погоды.

 

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Теги:
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