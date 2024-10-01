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Общество

Глеб Никитин: "Сегодня сложно переоценить роль среднего профессионального образования"

02 октября 2024 07:06  [92] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём среднего профессионального образования.

"Уважаемые работники среднего профессионального образования! Сердечно поздравляю вас с праздником!

Этот профессиональный праздник – один из самых молодых в календаре. Его появление по инициативе Президента России Владимира Путина говорит о важности вашей работы по воспитанию и обучению кадров для ключевых отраслей экономики страны. Сегодня сложно переоценить роль среднего профессионального образования. В вашу сферу пришло очень много новых технологий, меняющих облик целого ряда профессий. Благодаря вам вчерашние школьники становятся настоящими мастерами своего дела, открывают перед собой новые карьерные возможности.

В Нижегородской области исторически сложилась сильная система среднего профессионального образования. Здесь работает очень много ярких и талантливых людей. Регион активно развивает инфраструктуру профильного образования, является одним из наиболее активных участников прекрасного федерального проекта "Профессионалитет", создающего новые связки обучения и производства. Именно в нашем регионе реализуется прорывной проект по созданию Технопарка СПО на базе «Нижполиграфа». И впереди еще очень много больших задач, достижение которых просто невозможно без вашего участия!

В этот день желаю всем, кто работает в сфере СПО, заинтересованных учеников и ярких проектов! Пусть удастся выполнить все намеченные планы! С праздником!" - говорится в тексте поздравления.

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Теги:
Глеб Никитин Образование Праздники
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