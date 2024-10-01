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Общество

Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в октябре в 14 городах и посёлках

02 октября 2024 07:54  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В октябре 2024 года в городах и посёлках Нижегородской области состоится 16 ярмарок "Покупайте нижегородское", на которых местные предприниматели смогут представить свою продукцию, а жители региона - приобрести продукты напрямую от производителей товары ручной работы и изделия народных промыслов.

Мероприятия будут организованы 14 муниципалитетах в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что ярмарки "Покупайте нижегородское" создают хорошую возможность для продвижения товаров предпринимателей.

"Это важный инструмент, дополняющий меры поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - в рамках программы муниципальные администрации предоставляют бесплатные торговые места, что особенно важно для самозанятых и малых предпринимателей", - рассказал министр.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа.

График проведения ярмарок в октябре:

5 октября
г. Богородск, ул. Ленина, территория за зданием администрации (напротив д.206а и д.206),
с. Сеченово, ул. Советская, д.26,
г. Лысково, ул. Мичурина, д.56а,
с. Починки, ул. Напольная;

8 октября
г.о.г. Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, д. 42а (Дом творчества);

10 октября
г. Балахна, пл. Советская, д.11;

12 октября
г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 57,
с. Сеченово, ул. Советская, д.26,
г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 45а;

14 октября
р.п. Красные Баки, ул. Краснобаковская, 3 (площадь РЦДиК),
р.п. Тоншаево, ул. Центральная, д.18;

19 октября
с. Сеченово, ул. Советская, д.26,
р.п. Шатки, Центральная площадь;

20 октября
с.Большое Болдино, ул.Восточная, 2 а (площадь около НКЦ);

25 октября
г.Перевоз, пр.Советский, д.2 (площадь около ДК);

26 октября
р.п. Ковернино, ул.Карла Маркса (между сквером "Молодёжный" и детской площадкой).

Напомним, ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные товаропроизводители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
МСП ярмарки
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