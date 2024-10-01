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Общество

Отделение восстановительного лечения детей поликлиники ЦГБ Арзамаса капитально отремонтировали

02 октября 2024 08:38  [93] Общество

В отделении восстановительного лечения детей поликлиники Центральной городской больницы Арзамаса завершился капитальный ремонт. Здание, расположенное на ул. Карла Маркса, обновили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Отделение восстановительного лечения детей является, по сути, дневным стационаром детской поликлиники. Как сообщили в ЦГБ Арзамаса, здесь есть всё для лечения и реабилитации юных пациентов. В отделении могут одновременно получать медицинскую помощь более 20 человек.

В 2023 году в отделении поэтапно отремонтировали кровлю и систему водостока, смонтировали отмостку здания и полы первого этажа. В этом году заменили чердачное перекрытие, обновили потолок и стены, модернизировали систему автоматической пожарной сигнализации, заменили проводку на втором этаже.

По словам главного врача ЦГБ Арзамаса Олега Курахтанова, на проведение всех работ было направлено около 10 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Это позволило улучшить как условия оказания медицинской помощи детям, так и условия труда специалистов.

"Отделение востребовано у арзамасцев, в нем проводится бесплатное лечение и реабилитация детей с бронхолегочной патологией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями в период обострения. Здесь есть физиотерапевтической блок, массажные кабинеты и зал ЛФК. Для пациентов организовано двухразовое питание", – сообщил главный врач.

Олег Курахтанов добавил, что ранее на базе отделения был открыт Центр детского здоровья. В нем проводятся профилактические осмотры детей и подростков до 18 лет для ранней диагностики различных заболеваний.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

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Теги:
Арзамас Здравоохранение Медицина и здоровье
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