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Общество

Второй в регионе семейный МФЦ открылся в Чкаловске

02 октября 2024 08:59  [55] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

1 октября в Чкаловске торжественно открылся семейный многофункциональный центр - уже второй в регионе. Как рассказали в нижегородском Минсоцполитики, первый подобный центр начал свою работу в декабре прошлого года в Городце, в преддверии старта в России Года семьи.

Семейный МФЦ в Чкаловске будет работать на базе "Инклюзивного центра семьи и детства "УМка".

"Инклюзивный центр семьи и детства – опытный поставщик социальных услуг. Уверен, что открытое на его базе уникальное многофункциональное пространство оценят семьи не только из Чкаловска, но и из всего Чкаловского округа. В своей деятельности специалисты "УМки" будут применять системный подход. Это залог эффективной работы и постоянного развития нового семейного МФЦ", – подчеркнул замминистра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

В учреждении будут работать отделение первичного приёма семей, отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, а также отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. В центре оборудованы комната матери и ребенка, зона информирования и ожидания, здесь также есть игровая комната, конференц-зал, творческая мастерская и соляная пещера.

Значимость создания семейных МФЦ отметила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

"Открытие семейного МФЦ – большое подспорье для родителей. Принцип "единого окна" облегчит им хлопоты по оформлению многих документов и получению социальных услуг. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь семей с детьми комфортнее, что очень важно, в том числе и в сфере защиты прав детства", – сказала она.

Семейный МФЦ работает по адресу: г.Чкаловск, ул. Инженерная, д.4. Здание оборудовано пандусом, площадкой для детских колясок и бесплатной автопарковкой.

Напомним, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших направлений работы в рамках национального проекта "Демография". Нацпроект утверждён по указу президента России Владимира Путина в 2018 году. Среди его целей – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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Теги:
МФЦ Семья Чкаловск
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