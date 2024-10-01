"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области

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"Поезда здоровья" в октябре посетят 90 населённых пунктов в 25 муниципалитетах Нижегородской области. О этом сообщили в региональном Минздраве.
Каждую неделю месяца на выезде будут работать одновременно пять "Поездов здоровья". К специалистам мобильно-диагностических комплексов смогут обратиться как местные жители, так и жители соседних деревень, сёл и посёлков.
На текущей неделе медики ведут приём пациентов в Ардатовском, Гагинском, Дивеевском и Тоншаевском округах, а также в Семёнове.
На неделе с 7 по 11 октября "Поезда здоровья" будут работать в Арзамасе, Кулебаках, Шахунье, Бутурлинском и Ковернинском округах.
С 14 по 17 октября мобильно-диагностические комплексы смогут посетить жители Вачского, Княгининского, Тонкинского округов, Перевоза и Сокольского.
С 21 по 25 октября приём будет вестись в Большемурашкинском, Вадском, Городецком, Сосновском и Шарангском округах.
С 28 по 31 октября медики примут пациентов из Кстовского, Дальнеконстантиновского, Богородского и Воскресенского округов, а также Советского района Нижнего Новгорода.
В составе "Поездов здоровья" приём ведут врачи-терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, онкологи, гинекологи, а также врачи УЗИ-диагностики. По запросу муниципалитетов к передвижным комплексам присоединяются стоматологический модуль и модуль для диагностики сахарного диабета.
Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко по инициативе губернатора Глеба Никитина. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.
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