"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" в октябре посетят 90 населённых пунктов в 25 муниципалитетах Нижегородской области. О этом сообщили в региональном Минздраве.



Каждую неделю месяца на выезде будут работать одновременно пять "Поездов здоровья". К специалистам мобильно-диагностических комплексов смогут обратиться как местные жители, так и жители соседних деревень, сёл и посёлков.

На текущей неделе медики ведут приём пациентов в Ардатовском, Гагинском, Дивеевском и Тоншаевском округах, а также в Семёнове.

На неделе с 7 по 11 октября "Поезда здоровья" будут работать в Арзамасе, Кулебаках, Шахунье, Бутурлинском и Ковернинском округах.

С 14 по 17 октября мобильно-диагностические комплексы смогут посетить жители Вачского, Княгининского, Тонкинского округов, Перевоза и Сокольского.

С 21 по 25 октября приём будет вестись в Большемурашкинском, Вадском, Городецком, Сосновском и Шарангском округах.

С 28 по 31 октября медики примут пациентов из Кстовского, Дальнеконстантиновского, Богородского и Воскресенского округов, а также Советского района Нижнего Новгорода.

В составе "Поездов здоровья" приём ведут врачи-терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, онкологи, гинекологи, а также врачи УЗИ-диагностики. По запросу муниципалитетов к передвижным комплексам присоединяются стоматологический модуль и модуль для диагностики сахарного диабета.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко по инициативе губернатора Глеба Никитина. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.