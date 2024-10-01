Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2024 10:36  [55] Свыше 4 тысяч нижегородских пенсионеров пришли в зоопарк "Лимпопо" 1 октября
02 октября 2024 10:17  [65] Инженерные профессии стали самыми востребованными в России в августе 2024 года
02 октября 2024 09:58  [115] Центральная детская модельная библиотека открылась после ремонта в Семенове
02 октября 2024 09:44  [113] "Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области
02 октября 2024 09:20  [112] Евгений Люлин: "Сегодня в современных колледжах и техникумах молодые люди получают востребованные профессии"
02 октября 2024 08:59  [129] Второй в регионе семейный МФЦ открылся в Чкаловске
02 октября 2024 08:38  [133] Отделение восстановительного лечения детей поликлиники ЦГБ Арзамаса капитально отремонтировали
02 октября 2024 08:16  [172] Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
02 октября 2024 07:54  [156] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в октябре в 14 городах и посёлках
02 октября 2024 07:35  [168] Рассылка налоговых уведомлений физлицам началась в Нижегородской области
Общество

Свыше 4 тысяч нижегородских пенсионеров пришли в зоопарк "Лимпопо" 1 октября

02 октября 2024 10:36  [55] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

1 октября в Нижнем Новгороде отмечали Международный день пожилых людей. Зоопарк "Лимпопо" анонсировал к этой дате свою традиционную акцию: люди пенсионного возраста могли посетить страну зверей и птиц бесплатно.

В этом году акция также традиционно завершилась рекордными результатами: в нижегородский зоопарк 1 октября пришли 4215 пенсионеров.

"Акция всегда пользуется популярностью. Бабушки и дедушки приходят к нам вместе со своими внуками, вместе знакомятся с различными представителями животного мира, и таким образом этот праздник в зоопарке становится наглядным символом связи времен и преемственности поколений", - рассказал гендиректор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Но, как отметили в администрации зоопарка, несмотря на рекордные показатели, результат 2024 года не превзошёл прошлогодний: 1 октября 2023 года в "Лимпопо" по акции пришли 4453 пожилых нижегородца.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зоопарк Пенсионеры Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph