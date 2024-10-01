Свыше 4 тысяч нижегородских пенсионеров пришли в зоопарк "Лимпопо" 1 октября Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

1 октября в Нижнем Новгороде отмечали Международный день пожилых людей. Зоопарк "Лимпопо" анонсировал к этой дате свою традиционную акцию: люди пенсионного возраста могли посетить страну зверей и птиц бесплатно.

В этом году акция также традиционно завершилась рекордными результатами: в нижегородский зоопарк 1 октября пришли 4215 пенсионеров.

"Акция всегда пользуется популярностью. Бабушки и дедушки приходят к нам вместе со своими внуками, вместе знакомятся с различными представителями животного мира, и таким образом этот праздник в зоопарке становится наглядным символом связи времен и преемственности поколений", - рассказал гендиректор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Но, как отметили в администрации зоопарка, несмотря на рекордные показатели, результат 2024 года не превзошёл прошлогодний: 1 октября 2023 года в "Лимпопо" по акции пришли 4453 пожилых нижегородца.