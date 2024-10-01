"Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета Экономика

"Единая Россия" вместе с правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

"Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева", - сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 трлн рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы "Единой России" по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 млрд рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку – в соответствии с поручениями президента.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе "Единой России" обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда "Круг добра" для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой "Единая Россия" представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 трлн рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

"В числе приоритетов реализация национальных проектов. "Единая Россия" представила по каждому из них свои предложения", - заключил Владимир Якушев.

На данный момент во всех комитетах Госдумы проходит обсуждение проекта бюджета.

"Сейчас важно проанализировать каждую госпрограмму, каждую строчку бюджета. А это более семи тысяч страниц! Наша задача с нижегородскими коллегами-депутатами – добиться включения в бюджет максимально возможных средств для решения задач всех районов Нижегородской области", - отметил депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов.

Парламентарий подчеркнул, что проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств, приоритетное финансирование национальных проектов и госпрограмм.

"Все планы развития будут выполняться. На финансирование нацпроектов предусмотрено 18 трлн рублей. Средства на реализацию социальных обязательств заложены в полном объеме. Например, свыше 130 млрд рублей – на помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 80 миллиардов – на развитие системы ухода за пожилыми и инвалидами, 4 триллиона рублей – на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, 1,7 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, более 12 млрд рублей на три года направим на субсидии по обеспечению жильем молодых семей. Начнем программу модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой "Единая Россия" представила в Минстрой", - добавил парламентарий.

Напомним, Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября.