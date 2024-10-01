Иван Носков покидает пост главы Дзержинска Политика

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Глава города Дзержинска Иван Носков покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья! Мне сложно сегодня начать разговор, но я должен его начать. Будет лучше, если вы узнаете об этом от меня. Я покидаю пост главы города Дзержинска. Есть решения, которые не обсуждаются", - написал Иван Носков.

Он рассказал, что не раз анализировал те шесть лет, которые проработал в Дзержинске на посту главы города. По словам Ивана Носкова, за это время удалось сделать немало.

"Мы поменяли тепловые сети, систему водоснабжения и водоотведения, газифицировали Пыру, отремонтировали главные городские магистрали и объездные дороги, расширили проспект Ленина. Была открыта, а потом расширена до 700 гектаров особая экономическая зона "Кулибин". Привели в порядок систему освещения в городе, установили общегородскую систему видеонаблюдения, сделав Дзержинск безопасным. Открыли новый парк "Утиное озеро", благоустроили почти 300 городских дворов...", - отметил мэр.

Он также выразил уверенность, что начатые перемены в городе будут продолжены.

"Программа "Дзержинск-100" набрала обороты, ее уже не остановить. Скоро она получит статус областной, а затем и федеральной. Со мной или без меня, но она будет выполнена – это самое главное", - подчеркнул Иван Носков.

Он также поблагодарил за доверие и поддержку всех жителей Дзержинска и руководителей промышленных предприятий, а также сотрудников администрации.