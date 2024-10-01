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Происшествия

ДПС задержала в Нижнем Новгороде пьяного водителя - нелегального мигранта

02 октября 2024 11:44  [106] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области, архив

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Нижнем Новгороде водителя, который находился за рулём автомобиля в состоянии опьянения. Правонарушитель оказался нелегальным мигрантом, на него завели семь административных дел и одно уголовное. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области

Так, сотрудник ДПС увидел на одной из улиц отечественный автомобиль, который ехал с нарушением ПДД. Полицейский сообщил об этом в дежурную часть и начал преследование нарушителя. После остановки водитель попытался скрыться, но был задержан инспектором. По внешним признакам мужчина был пьян.

Прибывший на место происшествия ближайший автопатруль ДПС установил личность автомобилиста: им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 26-летний гражданин ближнего зарубежья, находящийся на территории РФ незаконно. К тому же ранее он уже был лишён прав.

На водителя были составлены протоколы за нарушение правил установки госзнаков на авто, за управление без прав, за проезд на "красный", за выезд на "встречку", невыполнения требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, "административка" заведена по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда РФ).

Дознание ОП № 3 УМВД по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело по ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Задержанный мужчина помещён в центр временного содержания иностранных граждан, а его машину отправили на спецстоянку.

 

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Теги:
Госавтоинспекция Миграция Уголовное дело
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