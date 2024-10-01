Глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла на лабораторные учения в Нижний Новгород Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Нижнем Новгороде дала старт III Совместным международным учениям команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В торжественной церемонии открытия учений приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С видеообращением к участникам выступила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Противодействие инфекциям по-прежнему остаётся одной из важнейших задач на пути к устойчивому социально-экономическому развитию. Её решение невозможно без открытого и регулярного взаимодействия различных государств, выстроенных механизмов обмена информацией и единых алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы. Россия остаётся приверженной делу профилактики инфекций как внутри страны, так и за её пределами, оказывая содействие более двум десяткам стран по всему миру для наращивания их кадрового, лабораторного и научного потенциалов", - отметила Татьяна Голикова.

"Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия – приоритет внутренней и внешней политики Российской Федерации. Отличительные черты российского подхода к оказанию помощи – развитие собственного потенциала стран-партнеров, выстраивание их биологического суверенитета, открытость и равноправие. Важно сдерживать распространение инфекций, особенно тех, которые могут стать чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Именно для этого мы регулярно проводим учения команд быстрого реагирования. По поручению президента России мы реализуем федеральный проект "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", основная задача которого — защита населения от угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также ранняя диагностика и профилактика инфекционных заболеваний. Выявить, изучить и предупредить появление любой инфекции в границах России — наша задача", - обратилась к участникам учений Анна Попова.

Учения в Нижнем Новгороде стали самыми масштабными по общему количеству и географии участников, собрав 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных и образовательных учреждений из 26 стран СНГ, Африки, Азии, Европы и Южной Америки.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что такие мероприятия очень востребованы.

"Несмотря на санкции, регионы Приволжья открыты для зарубежных контактов. Здесь проходят международные мероприятия, бизнес-миссии, некоторые субъекты имеют внешнюю границу, поэтому любая эпидситуация в соседних государствах требует постоянного мониторинга и максимальной готовности санитарно-эпидемических служб", - сказал Игорь Комаров.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область всегда играла особую роль в развитии науки и технологий. Кроме того, область активно вовлечена в международную повестку.

"Сегодняшние учения - событие международного масштаба. Именно так – в международном формате и с привлечением опытных профессионалов, умеющих чётко и слаженно реагировать на внештатные ситуации, – и нужно решать задачу обеспечения биологической безопасности", - сказал Глеб Никитин.

В течение трех дней участники учений будут определять функциональные возможности и логистические потребности мобильных лабораторий перед выдвижением в зону чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера и во время работы в месте развертывания, проводить исследования шифрованных образцов с использованием современных методов лабораторной диагностики, отрабатывать навыки оценки и управления биологическими рисками во время работы в мобильных лабораториях.