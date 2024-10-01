Ольга Щетинина: "Женское движение дает больше возможностей для саморазвития и самореализации" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошел тренинг "Новая эра личного бренда: от уникальности до системы".

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", он состоялся на базе КУПНО в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Обучение провела эксперт по личному бренду, бренд-стратег, спикер платформы "Мой бизнес" и Школы лидеров НКО Евгения Коннова. Его участниками стали руководители женских клубов в Нижегородской области, лидеры трека "Моя наставница", актив Женского движения.

"Женский потенциал безграничен. Мы видим большой запрос от девушек и женщин на саморазвитие. И Женское движение представляет такую возможность, предлагая им участие в различных мастер-классах, встречах с экспертами, обучающих семинарах, образовательных тренингах", - отметила сенатор РФ, координатор "Женского движения Единой России" в Нижегородской области Ольга Щетинина.

С приветственным словом к участникам тренинга по видеосвязи обратились депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" Наталия Полуянова и депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор направления "Женские клубы" Ирина Ивенских.

"Женское движение Единой России" – один из самых молодых проектов партии. Ему всего два года, но вместе с тем, сквозь призму разных направлений мы собираем в регионах тех женщин, которым интересно развиваться, которым интересно вместе с нами находить новые страницы своей жизни", - сказала Наталия Полуянова.

"Благодарю за активную позицию и активное участие в образовательной сессии, которая проходит онлайн и в общем режиме. Каждой из вас спасибо за каждый день, который вы живете не только для себя, но и для тех, кто с вами рядом. Это так важно для нашей большой страны", - обратилась к участницам Ирина Ивенских.

В рамках тренинга Евгения Коннова поделилась практическими рекомендациями по созданию и развитию личного бренда, акцентируя внимание на том, как важно быть аутентичным и находить свою уникальность.

По словам руководителя Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, регионального координатора партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игоря Пантюхина, создание личного бренда – это путь к самовыражению и возможности влиять на окружающих. Это не только о том, как вас воспринимают, но и о том, как вы можете изменить мир вокруг себя.

"Мы живем во время безграничных возможностей, когда важно не стесняться, не бояться, а нужно громко заявлять о себе и уверенно идти к своим целям. Мы видим, как наши прекрасные девушки и женщины хотят заниматься любимым делом, реализовывать интересные проекты, достигать высот в различных сферах. И тема личного бренда в этой связи крайне актуальна. Нужно создавать свое имя. Только так можно добиться успеха, потому что люди хотят работать с лучшими. А нам очень приятно, что мы можем помогать развивать различные качества, которые приведут наших участниц к новым победам", - поделилась депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный руководитель трека "Моя наставница" Татьяна Дружинина.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.