Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2024 14:05  [32] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение новой детской поликлиники в Кстове
02 октября 2024 13:55  [41] Ольга Щетинина: "Женское движение дает больше возможностей для саморазвития и самореализации"
02 октября 2024 13:38  [58] Михаил Пушков: "Если вы потеряли полис ОМС, вам необходима выписка из Единого регистра застрахованных"
02 октября 2024 13:02  [4] Глеб Никитин: "Только вы знаете, каким сложным может быть каждый пройденный метр под землёй"
02 октября 2024 12:49  [119] Мурал в честь участника СВО Сергея Жунтова появился в Нижнем Новгороде
02 октября 2024 12:11  [141] Глава Роспотребнадзора Анна Попова прибыла на лабораторные учения в Нижний Новгород
02 октября 2024 10:36  [170] Свыше 4 тысяч нижегородских пенсионеров пришли в зоопарк "Лимпопо" 1 октября
02 октября 2024 10:17  [156] Инженерные профессии стали самыми востребованными в России в августе 2024 года
02 октября 2024 09:58  [188] Центральная детская модельная библиотека открылась после ремонта в Семенове
02 октября 2024 09:44  [175] "Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов Нижегородской области
Общество

Ольга Щетинина: "Женское движение дает больше возможностей для саморазвития и самореализации"

02 октября 2024 13:55  [41] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошел тренинг "Новая эра личного бренда: от уникальности до системы".

Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", он состоялся на базе КУПНО в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Обучение провела эксперт по личному бренду, бренд-стратег, спикер платформы "Мой бизнес" и Школы лидеров НКО Евгения Коннова. Его участниками стали руководители женских клубов в Нижегородской области, лидеры трека "Моя наставница", актив Женского движения.

"Женский потенциал безграничен. Мы видим большой запрос от девушек и женщин на саморазвитие. И Женское движение представляет такую возможность, предлагая им участие в различных мастер-классах, встречах с экспертами, обучающих семинарах, образовательных тренингах", - отметила сенатор РФ, координатор "Женского движения Единой России" в Нижегородской области Ольга Щетинина.

С приветственным словом к участникам тренинга по видеосвязи обратились депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" Наталия Полуянова и депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор направления "Женские клубы" Ирина Ивенских.

"Женское движение Единой России" – один из самых молодых проектов партии. Ему всего два года, но вместе с тем, сквозь призму разных направлений мы собираем в регионах тех женщин, которым интересно развиваться, которым интересно вместе с нами находить новые страницы своей жизни", - сказала Наталия Полуянова.

"Благодарю за активную позицию и активное участие в образовательной сессии, которая проходит онлайн и в общем режиме. Каждой из вас спасибо за каждый день, который вы живете не только для себя, но и для тех, кто с вами рядом. Это так важно для нашей большой страны", - обратилась к участницам Ирина Ивенских.

В рамках тренинга Евгения Коннова поделилась практическими рекомендациями по созданию и развитию личного бренда, акцентируя внимание на том, как важно быть аутентичным и находить свою уникальность. 

По словам руководителя Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, регионального координатора партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игоря Пантюхина, создание личного бренда – это путь к самовыражению и возможности влиять на окружающих. Это не только о том, как вас воспринимают, но и о том, как вы можете изменить мир вокруг себя.

"Мы живем во время безграничных возможностей, когда важно не стесняться, не бояться, а нужно громко заявлять о себе и уверенно идти к своим целям. Мы видим, как наши прекрасные девушки и женщины хотят заниматься любимым делом, реализовывать интересные проекты, достигать высот в различных сферах. И тема личного бренда в этой связи крайне актуальна. Нужно создавать свое имя. Только так можно добиться успеха, потому что люди хотят работать с лучшими. А нам очень приятно, что мы можем помогать развивать различные качества, которые приведут наших участниц к новым победам", - поделилась депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный руководитель трека "Моя наставница" Татьяна Дружинина.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph