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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение новой детской поликлиники в Кстове

02 октября 2024 14:05  [1] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" подключил к централизованной системе теплоснабжения здание новой детской поликлиники в Кстове.

Строящееся медицинское учреждение получило тепло от котельной поселка Приволжский. Для этого от существующих тепловых сетей к объекту "Кстовские тепловые сети "Т Плюс" проложили новый участок трубопровода. В здании оборудован индивидуальный тепловой пункт с погодозависимым регулированием, работающий в автоматическом режиме, что позволит поддерживать в поликлинике комфортную температуру. Величина подключённой нагрузки составила 0,9 Гкал/ч.

Новая детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. При ней будет создан стационар, откроется кабинет реабилитации с залом лечебной физкультуры. Объект строится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Кстовского муниципального округа". 

"Города нашей работы активно развиваются, и мы готовы обеспечивать надёжным и качественным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты", – отмечает директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

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Теги:
Кстовский район Т Плюс
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