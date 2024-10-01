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Глеб Никитин: "Только вы знаете, каким сложным может быть каждый пройденный метр под землёй"

02 октября 2024 13:02  [126] Общество

2 октября в России отмечается День метростроителя. С праздником метростроителей, всех сотрудников метро и ветеранов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ваша профессия – одна из самых сложных и почетных в транспортной отрасли. Для строительства и эксплуатации метро требуется огромное количество специальных знаний и навыков, понимание сложных технологий и инженерных процессов. Только вы знаете, каким сложным может быть каждый пройденный метр под землей. Результат вашего труда важен для огромного числа людей, ведь метро в любом городе мира - самый удобный вид транспорта. Без преувеличения, метро помогает развитию городов и агломераций в целом, сближает людей. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых проектов и побед", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Метро Праздники Строительство
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