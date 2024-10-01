Сотрудники ФСБ задержали по всей России 39 молодых проукраинских радикалов Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ провели в 78 регионах страны оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, среди которых насчитывалось более 150 несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщил телеканал "360" . В результате были задержаны 39 проукраинских радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, а также одноклассников и учителей. В настоящее время следователи установили причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан. В ходе обысков было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также различная символика и пропагандистские материалы террористических организаций. Как стало известно, задержанные вели переписку в мессенджере Discord с украинскими кураторами, которые инструктировали их по ведению диверсионно-террористической деятельности и помогали составить планы подготовки вооруженных нападений.

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