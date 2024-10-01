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Общество

Россиян будут через "Госуслуги" предупреждать о возможности пройти внесудебное банкротство

01 октября 2024 12:13  [71] Общество

Пенсионеров и семьи с детьми, которые получают социальные выплаты, будут через портал госуслуг информировать о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства.

Как сообщает телеканал "360", реализацией этого решения займутся Минцифры и Социальный фонд в соответствии с поручением президента Владимира Путина, утверждённого по итогам совещаний по экономическим вопросам.

Председатель СФР Сергей Чирков и министр цифрового развития Максут Шадаев представят доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября этого года.

Также россиян будут информировать о возможности применения с 1 марта нового механизма расчётов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

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Теги:
Банкротство Госуслуги Социальные выплаты
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