Россиян будут через "Госуслуги" предупреждать о возможности пройти внесудебное банкротство

Пенсионеров и семьи с детьми, которые получают социальные выплаты, будут через портал госуслуг информировать о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства.
Как сообщает телеканал "360", реализацией этого решения займутся Минцифры и Социальный фонд в соответствии с поручением президента Владимира Путина, утверждённого по итогам совещаний по экономическим вопросам.
Председатель СФР Сергей Чирков и министр цифрового развития Максут Шадаев представят доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября этого года.
Также россиян будут информировать о возможности применения с 1 марта нового механизма расчётов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
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