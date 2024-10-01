Нижегородский участник СВО: "Победа будет за теми, кто прав, а значит - за Россией!" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Нижегородский участник СВО с позывным "Заяц" сейчас находится в отпуске, проходит реабилитацию. На специальную военную операцию он отправился вместе с бывшим сослуживцем. Оставил пост руководителя в крупной мебельной организации и уехал "за ленточку".

"После звонка товарища, с которым проходил срочную службу, я понял, что не смогу быть в стороне. Оставил работу, она подождет. Основная мотивация для меня – помочь нашему государству сохранить исторические границы", - рассказал нижегородец.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина увеличены выплаты от Минобороны РФ до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тыс. рублей: 400 тыс. от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

В Нижегородской области также работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

На передовой нижегородец служит разведчиком. Занимается обучением бойцов – подготавливает гранатометчиков к несению службы в зоне проведения СВО.

"Основные наши задачи - подавлять артиллерию противника, и мы успешно с ними справляемся", - рассказал участник СВО. В отпуске боец продолжает помогать боевым товарищам - собирает и отправляет гуманитарные грузы.

"Мы делаем одно общее дело. Кто-то помогает на фронте, кто-то в тылу. У нас есть приказ, и мы беспрекословно его выполняем. Победа будет за теми, кто прав, а значит - за Россией!", - уверенно говорит он.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.