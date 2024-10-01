Владимир Путин может приехать на открытие технопарка в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин может приехать в Нижний Новгород на открытие нового федерального технопарка.
Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, главу государства в Нижний Новгород на открытие технопарка пригласил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время запуска новой площадки в индустриальном парке "Руднево" в Москве.
Новый федеральный технопарк откроется в 2024 году на площадке модернизированного здания "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде на улице Варварской, 32.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Татьяне Голиковой о создании технопарка профобразования.
Напомним, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход подготовки к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде.
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