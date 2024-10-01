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Политика

Владимир Путин может приехать на открытие технопарка в Нижний Новгород

02 октября 2024 19:36  [42] Политика

Президент России Владимир Путин может приехать в Нижний Новгород на открытие нового федерального технопарка.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, главу государства в Нижний Новгород на открытие технопарка пригласил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время запуска новой площадки в индустриальном парке "Руднево" в Москве.

Новый федеральный технопарк откроется в 2024 году на площадке модернизированного здания "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде на улице Варварской, 32. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Татьяне Голиковой о создании технопарка профобразования.

Напомним, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход подготовки к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Владимир Путин Технопарк
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