Владимир Путин может приехать на открытие технопарка в Нижний Новгород Политика

Президент России Владимир Путин может приехать в Нижний Новгород на открытие нового федерального технопарка.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, главу государства в Нижний Новгород на открытие технопарка пригласил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время запуска новой площадки в индустриальном парке "Руднево" в Москве.

Новый федеральный технопарк откроется в 2024 году на площадке модернизированного здания "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде на улице Варварской, 32.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Татьяне Голиковой о создании технопарка профобразования.

Напомним, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход подготовки к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде.