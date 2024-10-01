НГИАМЗ выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский музей-заповедник выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад". Основой для фильма послужили материалы археологической экспедиции музея в Вачский муниципальный округ. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Ранее в центре культуры "Рекорд" состоялась презентация результатов археологической экспедиции Нижегородского музея-заповедника, в ходе которой велись исследования могильника муромы Звягино-2. Мурома – исчезнувший финно-угорский народ, проживавший на небольшой территории в нижнем течении Оки на протяжении VII – XI веков. Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов рассказал об уникальных находках, сделанных во время экспедиции в Вачском районе.

Сотрудники музея-заповедника совместно со специалистами Института археологии РАН проводят раскопки могильника с 2022 года. В общей сложности исследовано около 600 кв. м площади могильника, где обнаружено 28 погребений. Часть полученных материалов еще находится в стадии реставрации и научной обработки.

Также гостям презентации был показан итоговый видеосюжет "Мурома. Тысячу лет назад", подготовленный НГИАМЗ совместно с режиссером Сергеем Мазиным. Его героями стали археологи, историки и реставраторы — сотрудники Нижегородского музея-заповедника и Института археологии РАН Фильм рассказывает об этапах археологического исследования, особенностями поиска и нахождения уникальных старинных артефактов.

Фильм можно увидеть в свободном доступе в официальной группе музея: https://vk.com/ngiamz_nn?w=wall-76863738_13227. Также флеш-карта с фильмом передана на хранение в Нижегородский архив. Кроме того, этот материал будет отдан в министерство образования региона для передачи в школы для проведения уроков истории.

Ранее сообщалось, что нижегородские археологи исследуют в Вачском районе древний могильник племени мурома VIII – X веков.