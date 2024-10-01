Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Один день в Городецком районе
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 октября 2024 11:21  [2] НГИАМЗ выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад"
02 октября 2024 17:03  [295] Нижегородская область отмечена на первой церемонии награждения "Пушкинская карта. Премия"
01 октября 2024 17:22  [407] Центр чернолощеной керамики и гончарного промысла создадут в Нижегородской области
01 октября 2024 12:24  [431] Памятник семье Кашириных установят в Балахне
01 октября 2024 07:58  [362] Обновлённый Дом культуры открылся в селе Васильевка Сеченовского округа
30 сентября 2024 17:10  [444] К старту сериала "Подростки в космосе" Wink представляет захватывающий трейлер
30 сентября 2024 11:22  [455] Юные певцы отправились из Нижнего Новгорода в Самару на гала-концерт фестиваля "Белый параход"
28 сентября 2024 18:45  [667] Сергей Светлаков пригласил нижегородцев посмотреть комедию "Беляковы в отпуске"
27 сентября 2024 17:11  [566] В сериале по мотивам хита "Москва слезам не верит" снимается Иван Янковский
27 сентября 2024 15:59  [737] Бутик-отель планируется открыть в здании "Гостиницы Ермолаевых" в Канавино
Культура и отдых

НГИАМЗ выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад"

03 октября 2024 11:21  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский музей-заповедник выложил в свободный доступ фильм "Мурома. Тысячу лет назад". Основой для фильма послужили материалы археологической экспедиции музея в Вачский муниципальный округ. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Ранее в центре культуры "Рекорд" состоялась презентация результатов археологической экспедиции Нижегородского музея-заповедника, в ходе которой велись исследования могильника муромы Звягино-2. Мурома – исчезнувший финно-угорский народ, проживавший на небольшой территории в нижнем течении Оки на протяжении VII – XI веков. Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов рассказал об уникальных находках, сделанных во время экспедиции в Вачском районе.

Сотрудники музея-заповедника совместно со специалистами Института археологии РАН проводят раскопки могильника с 2022 года. В общей сложности исследовано около 600 кв. м площади могильника, где обнаружено 28 погребений. Часть полученных материалов еще находится в стадии реставрации и научной обработки.

Также гостям презентации был показан итоговый видеосюжет "Мурома. Тысячу лет назад", подготовленный НГИАМЗ совместно с режиссером Сергеем Мазиным. Его героями стали археологи, историки и реставраторы — сотрудники Нижегородского музея-заповедника и Института археологии РАН Фильм рассказывает об этапах археологического исследования, особенностями поиска и нахождения уникальных старинных артефактов.

Фильм можно увидеть в свободном доступе в официальной группе музея: https://vk.com/ngiamz_nn?w=wall-76863738_13227. Также флеш-карта с фильмом передана на хранение в Нижегородский архив. Кроме того, этот материал будет отдан в министерство образования региона для передачи в школы для проведения уроков истории.

Ранее сообщалось, что нижегородские археологи исследуют в Вачском районе древний могильник племени мурома VIII – X веков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология культура НГИАМЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph