Водонапорную башню отремонтируют в Арзамасе в 2025 году Общество

Водонапорную башню отремонтируют в Арзамасе Нижегородской области в 2025 году, сообщает ИА "Время Н".

Также в Арзамасе планируется ремонт объекта культурного наследия - бывшего здания реального училища.

По данным Управления госохраны ОКН Нижегородской области, всего в 2024 году было выдано порядка 200 разрешений на проведение ремонтных работ на таких объектах.

Предполагается, что до конца будущего года работы завершатся на 27 ОКН.

Так, в Нижнем Новгороде запланирован ремонт "Дома купчихи Бурмистровой", а в Дзержинске готовятся противоаварийные работы на историческом здании кинотеатра "Родина".

Ранее сообщалось, что два ОКН в Городце выставлены на торги для их восстановления инвесторами.