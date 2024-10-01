Водонапорную башню отремонтируют в Арзамасе в 2025 году

Водонапорную башню отремонтируют в Арзамасе Нижегородской области в 2025 году, сообщает ИА "Время Н".
Также в Арзамасе планируется ремонт объекта культурного наследия - бывшего здания реального училища.
По данным Управления госохраны ОКН Нижегородской области, всего в 2024 году было выдано порядка 200 разрешений на проведение ремонтных работ на таких объектах.
Предполагается, что до конца будущего года работы завершатся на 27 ОКН.
Так, в Нижнем Новгороде запланирован ремонт "Дома купчихи Бурмистровой", а в Дзержинске готовятся противоаварийные работы на историческом здании кинотеатра "Родина".
Ранее сообщалось, что два ОКН в Городце выставлены на торги для их восстановления инвесторами.
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