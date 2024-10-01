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Общество

Движение транспорта приостановят на улице Пожарского в выходные октября

03 октября 2024 13:00  [108] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни октября по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

  • с 20:00 4 октября до 8:00 7 октября;
  • с 20:00 11 октября до 8:00 14 октября;
  • с 20:00 18 октября до 8:00 21 октября;
  • с 20:00 25 октября до 8:00 28 октября.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

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Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
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