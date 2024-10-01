Движение транспорта приостановят на улице Пожарского в выходные октября

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни октября по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.
Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:
Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.
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