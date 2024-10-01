Массовый сбой в работе Telegram снова фиксируется по всей стране Общество

Приложение Telegram перестало работать у многих российских пользователей. На сбои жалуются как в Нижегородской области, так и в других регионах ПФО, Центральной России, на Урале и в Сибири.

Канал Telegram.Info сообщает, что с 13:50 пользователи наблюдают сбои в работе платформы. Задержки происходят при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений.

Мессенджер не отправляет сообщения. При этом у некоторых пользователей оповещения продолжают приходить. Пользователи отмечают сбои в работе и веб-версии, и мобильной.

Причины пока не уточняются.

До этого сбой в Telegram происходил 19 августа и 1 октября, когда основные жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга, а также более глобальный - 21 августа.