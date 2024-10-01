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Бизнес

Вопросы кибербезопасности обсудят на SOC Forum 2024 — для регионов в онлайн-режиме

03 октября 2024 14:45  [105] Бизнес

Завершен отбор докладов и продолжается регистрация участников на 10-й ежегодный форум по информационной безопасности SOC Forum, который состоится с 6 по 8 ноября в рамках Недели кибербезопасности в Москве. Также будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Всего спикеры подали 354 заявки на выступления — это почти на 80% больше, чем в прошлом году. Отбирали доклады признанные эксперты ИБ-отрасли. Организаторы SOC Forum — ФСБ России и ФСТЭК России при поддержке Минцифры России и Банка России, соорганизатор — ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности).

Из 354 заявок в программу юбилейного SOC Forum был отобран 141 доклад. В жюри вошли 10 известных ИБ-специалистов из ведущих российских компаний ("Солара", "Лаборатории Касперского", Positive Technologies, BI.ZONE, ScanFactory и глобального центра исследований GReAT) при участии представителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Больше всего заявок (16%) спикеры подали в "SOC Практикум" — тематический трек, посвященный наиболее интересным кейсам в работе SOC, практикам реализации подхода CD/CR, особенностям выстраивания процессов и их документированию (playbook/runbook) в центрах противодействия кибератакам. 

Почти столько же докладов (15%) собрал трек Defense, где ИБ-эксперты смогут поделиться актуальными знаниями о кибератаках, тактиках и стратегиях продвинутых хакерских группировок и других злоумышленников, а также показать успешные примеры Threat Hunting.

Третье место по количеству поданных заявок (по 12%) поделили между собой два трека: "Многогранный кибербез", где можно высказать свое мнение о кибербезопасности в свободном формате; и «SOC-технологии» с обсуждением лучших практик работы с NTA/EDR, SIEM и другими техническими средствами. Пятую строчку рейтинга популярных тематических направлений занял трек "Архитектура ИТ и ИБ" (10%), в рамках которого игроки отрасли смогут поделиться опытом построения безопасных архитектур с помощью импортозамещенных решений.

Также в программу форума войдут треки:
ИБ и бизнес — кейсы цифровой трансформации с участием проектов по информационной безопасности, бизнес-ориентированного подхода к ИБ и защиты ключевых бизнес-процессов;
SOC будущего — про перспективы мониторинга ИБ и реагирования на атаки;
Карьера в ИБ — про ключевые навыки для построения карьеры в отрасли, а также наращивания и управления командой ИБ-специалистов;
Безопасность в облаках — про примеры построения безопасности с использованием облаков;
ИИ в технологиях кибербеза — про опыт построения кибербезопасности с применением решений на основе искусственного интеллекта;
Offence — наиболее интересные кейсы обнаружения и устранения уязвимостей от лучших пентестеров и ИБ-специалистов из Red Team;
Большой кибербез для малого бизнеса — про построение рабочей ИБ для компаний с небольшим бюджетом.
Помимо этого, на SOC Forum состоится традиционный диалог с регуляторами, которые поделятся последними новостями о законодательных изменениях в ИБ и ответят на вопросы аудитории. В дополнение свои доклады представят и партнеры форума.

"Юбилейный SOC Forum собрал рекордное количество заявок на технические доклады. Это говорит о том, что ведущие ИБ-специалисты готовы активнее делиться своими знаниями и опытом, чтобы выстроить новый подход к защите от кибератак на ближайшие годы. Мы надеемся, что SOC Forum 2024 станет уникальной площадкой для обмена идеями и практиками, которые в итоге помогут справиться с многогранными вызовами в кибербезопасности", — сообщил Игорь Залевский, член программного комитета форума, руководитель центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар". 

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Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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