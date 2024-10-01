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Общество

Сильные магнитные бури накроют Землю 4 и 5 октября

03 октября 2024 15:31  [76] Общество

Фото: ИКИ РАН

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в предстоящие пятницу и субботу. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Согласно информации, супервспышка на Солнце произошла 2 октября. Ядро плазменного облака достигнет Земли 4 октября, около 11:00 утра. Причём прогнозируется довольно длительный магнитный шторм.

"По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных", - говорится в сообщении ИКИ РАН.

Второй пик бури ожидается в ночь с 4 на 5 число, поэтому велика вероятность появления полярных сияний в наших широтах.

Семейный психолог и психотерапевт Любовь Калиновская в комментарии телеканалу "360" отметила, что метеозависимым людям лучше заранее подготовиться к приходу бури и принять лекарство, поскольку возмущение геомагнитного поля Земли сильно влияет на них.

"У людей может заболеть голова, повысится артериальное давление. Поэтому нужно заранее провести профилактику, выпить какие-то таблетки", — сказала Калиновская.

Психолог подчеркнула, что геомагнитные бури оказывают сильное влияние на общее состояние и могут привести к повышенной тревожности или агрессивности, а также вызвать упадок сил.

"Директора фирм и предприятий тоже должны об этом знать, что во время магнитных бурь персонал может стать немного вялым и усталым", — добавила эксперт.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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