Приволжским транспортным прокурором назначен Максим Суворов Политика

Приволжским транспортным прокурором назначен Максим Суворов, сообщает НТА-Приволжье.

Назначение произведено Указом президента России №843 от 3 октября 2024 года "О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации". Согласно документу, Приволжским транспортным прокурором стал Максим Суворов.

Этим же документом он освобождён от занимаемой ранее должности - поста первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге.