Приволжским транспортным прокурором назначен Максим Суворов, сообщает НТА-Приволжье.
Назначение произведено Указом президента России №843 от 3 октября 2024 года "О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации". Согласно документу, Приволжским транспортным прокурором стал Максим Суворов.
Этим же документом он освобождён от занимаемой ранее должности - поста первого заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.
Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге.
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