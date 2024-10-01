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Бизнес

Нижегородские инноваторы привлекли на 80% больше средств от Фонда содействия инновациям в 2024 году

03 октября 2024 18:51  [52] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За девять месяцев этого года 53 нижегородских инновационных проекта получили гранты на 140 млн рублей по различным программам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Разработка новых технологий сегодня – одно из направлений, которому уделяется особое внимание. Некоторые инновации можно оперативно коммерциализировать, другие могут стимулировать развитие целых отраслей в будущем. Гранты ФСИ наряду с мерами поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Наука и университеты" позволяют талантливым разработчикам превратить в жизнь свои идеи или расширить уже существующие проекты", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Подобрать подходящую программу и правильно оформить заявку участникам конкурсов помогают в региональном представительстве ФСИ – технопарке "Анкудиновка". Специалисты организации проходят с конкурсантами все этапы проекта, оказывая информационную и организационную поддержку.

"Нижегородские инновационные компании могут рассчитывать на господдержку на всех этапах развития: от идеи до запуска серийного производства. Финансовую помощь Фонд содействия инновациям предоставляет в самых разных отраслях. Так, сначала года Фонд одобрил заявки в области медицины, химии, искусственного интеллекта, станкостроения, микроэлектроники и сельского хозяйства. Общая сумма поддержки по разным программам ФСИ превысила 140 миллионов рублей, что на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Благодаря средствам грантов в области планируется разработать высокоскоростной стоматологический 3D-принтер, автоматизированный гидравлический пресс, компоненты для производства микроэлектроники, систему для быстрого создания приложений и т.д.

По словам директора управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимура Радаева, победители конкурсов смогут вложить средства в покупку оборудования для проведения исследований, оплату заработной платы, реализацию маркетинговой стратегии, строительство производственных мощностей.

Многие региональные компании, которые попали в число победителей конкурсов ФСИ являются субъектами МСП. Этой категории бизнеса доступен весь спектр мер поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди инструментов - льготные займы, помощь в выходе на международный рынок, обучающие и акселерационные программы.

Ранее сообщалось, что нижегородские инноваторы могут получить до 10 млн рублей на развитие проектов.

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Теги:
бизнес Инновация
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