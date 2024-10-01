Акция "Спасибо учителям!" прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде проходит уже традиционная акция "Спасибо учителям!". В этом году в преддверии Дня учителя активисты "Единой России" поздравили сотрудников школы №29 Нижнего Новгорода.

С самого утра на входе под музыку педагогов встречали с цветами и добрыми пожеланиями. Здесь же была организована фотозона, взрослые и дети с радостью фотографировались с ростовой куклой белого медведя на фоне праздничного банера.

"Очень неожиданный и интересный сюрприз! Приятно начать день с такой радостной нотки – под музыку, с цветами, поздравлениями. Это важно, что наш труд ценят, с каждым годом мы видим, что повышается престиж профессии", - поделилась учитель физики Елена Маясова.

Вместе с волонтерами педагогический коллектив поздравил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Советского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Также депутат осмотрел учебное заведение, оценил ремонт и оборудование в кабинетах, спортзале, столовой. С руководством школы обсудил вопросы, связанные с текущей работой, и планы на будущее.

Школа №29 – одно из старейших учебных заведений города, построена в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны в ней располагался госпиталь. В 2021 году в здании проведен капитальный ремонт, которого здесь не было несколько десятилетий. Рядом оборудована современная спортивная площадка. В ближайших планах – создание школьного музея.

"Сегодня сфере образования уделяется серьезное внимание и поддержка. В рамках государственных программ и проектов строятся новые и обновляются уже работающие школы, внедряются современные информационные технологии, развивается инфраструктура учебных заведений. В условиях современной, комфортной образовательной среды у ребят есть возможность не только изучать основы школьной программы, но и найти занятие по душе, а также задуматься о своей будущей профессии. И наши педагоги идут в ногу со временем: занимаются самообразованием и используют в работе новейшие технологии. От развития и совершенствования сферы образования во многом зависит социальное и экономическое развитие всей страны", - отметил Юрий Балашов.

Сегодня в школе учатся 715 ребят, а коллектив состоит почти из 40 учителей. По словам директора школы №29 Веры Тимошенко, наряду с развитием образовательной инфраструктуры, создаются комфортные условия для работы, большое внимание также уделяется поддержке педагогов и привлечению молодых специалистов.

"У нас много талантливых педагогов, которые имеют высокие звания и награды. Также мы всегда рады молодым, инициативным, творческим учителям. И отрадно, что стала приходить молодежь. В этом году наш коллектив пополнился двумя такими специалистами. Есть молодые педагоги, которые уже несколько работают в нашей школе, значит, им нравится, они нашли свое призвание. Сама я в профессии уже 40 лет, и считаю, что педагогический состав должен быть разновозрастным. Мы должны передавать опыт, а молодые педагоги его "подхватывать", развивать и идти вперед", - сказала она.

В Советском районе областного центра в этом году в школы трудоустроились более 40 молодых педагогов. Один из них – Кирилл Перепёлкин – теперь работает в школе №29 преподавателем истории.

"История моей педагогической деятельности берет начало с 8-го класса, мне очень нравились уроки нашего учителя истории. И уже тогда начал задумываться, а как бы я провел урок, чем смог бы заинтересовать учеников. Это повлияло на выбор вуза – поступил на исторический факультет ННГУ им. Лобачевского, сейчас продолжаю обучаться в магистратуре. В этом году решил попробовать свои силы в школе. Первый месяц работы прошел очень здорово, ребята заинтересованы в предмете, стараюсь их увлечь, делаю различные презентации, задания, интерактивные занятия", - рассказал о начале своей профессиональной деятельности молодой учитель.

Стоит отметить, что в школе №29 также реализуется насыщенная программа внеурочной деятельности: действует волонтерский отряд "Истоки", отряд спасателей, отряд Армии, школьный дипломатический клуб, есть собственный ансамбль, театральная, вокальная, и танцевальная студии, спортивный клуб, другие секции и кружки. Есть интересные традиции – Дни памяти, Дни поэзии, выставки "История обычных вещей". Кроме того, в учреждении создана модель "Дошкольный модуль – Школа сотрудничества": в состав учебного заведения входит структурное подразделение – детский сад.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя, активисты партии проводят во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, совершенствование системы образования, повышение качества отечественного образования является одним из ключевых направлений работы партии "Единая Россия". Строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных задач народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".