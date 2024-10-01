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Бизнес

Крупные банки повышают ставки по вкладам

04 октября 2024 13:08  [38] Бизнес

ВТБ объявил о повышении ставок по своим вкладам. Одновременно такой же шаг сделали Сбер и Газпромбанк - следует из сообщений кредитных организаций.

"Сбер улучшил условия для премиальных клиентов, а также запустил новый вклад для клиентов уровня "Сберпервый" с повышенными ставками до 16,5% на сроке три месяца", - указано в сообщении банка.

Газпромбанк повысил ставки по вкладам на сроках 3, 4, 6 и 7 месяцев. Так, повышенную доходность теперь можно зафиксировать и на коротких сроках размещения – от 19,8% до 20,5% годовых с учетом надбавок. Ставка по накопительному счету повышена до 17% годовых на сумму минимального остатка на счете.

ВТБ же сообщил сразу о повышении ставок как по вкладам в рублях, так и юанях. Кроме того, банк улучшил условия по накопительному счету. Теперь максимальная доходность по вкладам в ВТБ составляет 21%. При этом по накопительному счету максимальная ставка будет 20% для новых клиентов и 18% - для остальных. В юанях максимальная ставка 8%.

"В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль. Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений", - прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении банка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на октябрьском заседании совета директоров. Ранее ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.

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Теги:
ВТБ
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