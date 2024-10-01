Проект о праве педагогов требовать компенсацию за моральный вред внесут в Госдуму Общество

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов разработал законопроект, который предоставляет педагогам право выплаты им компенсации морального вреда.

Как сообщает телеканал "360", инициативу, предлагающую добавление изменений в закон об образовании, внесут в Госдуму РФ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в СМИ приводится большое количество примеров вмешательства в частную жизнь учителей и попыток осуждения их действий.

По мнению авторов инициативы, в нынешнее время образование стало более доступным, учебные программы часто реализуют в электронном формате. Это повышает риск посягательств на честь и достоинство педагогов.

"Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности", — говорится в документе.

Борис Чернышов в беседе с РИА "Новости" отметил: в настоящее время положение российских школьных учителей таково, что они всем должны, а их собственные права, учитывая специфику работы практически не защищены. Это касается и поведения учеников, которому педагог не может противостоять, и с хамством родителей.

Предложенная инициатива призвана выравнять явный правовой дисбаланс в отношении учителей. Она даст конкретную юридическую норму, на которую учитель может ссылаться, добиваясь справедливого отношения к себе.